На Филиппинах из-за вина погибли восемь человек

В результате употребления кокосового вина на острове госпитализировали 300 человек, восемь - скончались.

Из-за неправильного брожения вина из кокоса в напитке может образоваться чрезмерное количество метанола Aljazeera

В филиппинском городе Ризал восемь человек умерли вследствие употребления кокосового вина. Еще 300 человек отравились спиртным напитком и теперь госпитализированы с жалобами на боль в животе, сообщает Aljazeera.

Полицейские утверждают, что все пострадавшие пили одно и то же вино. Местное правительство наложило запрет на продажу неофициально распространяющегося напитка, который в тех краях пользуется спросом особенно во время рождественских праздников. Такая процедура проводится для того, чтобы избежать дополнительных последствий.

В больницы вернули многих врачей из отпуска для заботы о сотнях отравленных пациентах. Один из медиков заявил, что из-за неправильного брожения вина из кокоса в напитке может образоваться чрезмерное количество метанола - ядовитого спирта, употребление которого приводит к слепоте и даже летальному исходу.

Отмечается, что в прошлом году на Филиппинах больше 10 человек умерли от употребления кокосового вина, в образцах которого государственный регулятор обнаружил высокое содержание метанола.

Напомним, что ранее в Николаеве нашли мертвыми двух дальнобойщиков. Накануне мужчины употребляли алкоголь и обедали в придорожном кафе. Еще три водителя были доставлены в больницу.

Позже в Николаеве три отравившихся алкоголем дальнобойщика были выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии.

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