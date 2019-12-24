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В России разбился Т-50

Комментариев: 4
Истребитель пятого поколения потерпел крушение во время испытаний. Пилот успел катапультироваться.
В России разбился истребитель Т-50
В России разбился истребитель Т-50
topwar.ru

В Хабаровском крае России разбился современный истребитель Т-50. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

"Все произошло в 111 км от аэродрома Дземги. Летчик успел катапультироваться. Его эвакуировали на вертолете Ми-8. Причины аварии выясняются", – говорится в сообщении.

Потерпевший крушение в Хабаровском крае истребитель Су-57 проходил испытания. Он принадлежал Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу.

Представитель завода отказался от комментариев.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого (входит в ОАК). Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

Российский Т-50 vs. американский F-22: чей истребитель лучше

Напомним, в октябре в Венесуэле разбился истребитель Су-30, погиб генерал.

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Теги: Россия, авиакатастрофа, самолет, крушение, истребитель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    24.12.2019, 08:50
Оценка:  -3
VSHIVANKA
НУ НАКОНЕЦ-ТО ПОСЛЕ ЧЕРЕДЫ ЗРАД В МАЙДАНУТОЙ БИОМАССА ХОТЬ КАКАЯ-ТО ПЕРЕМОГА....)))
BROKER666    24.12.2019, 08:40
Оценка:  +3
BROKER666
Ребят, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок… механик наверное гравицапу на литр бояры обменял
krolikoffnеt    24.12.2019, 08:37
Оценка:  +2
krolikoffnеt
АналоГовнет навернулся. Печалька то какая
Lyonya-Space    24.12.2019, 08:33
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Пилот успел катапультироваться - это явная недоработка конструкторов и сборщиков!
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