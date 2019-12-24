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В ООН отреагировали на запуск поездов в Крым

Комментариев: 3
Россия должна соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины, заявил Антониу Гутерреш.
Генсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на информацию о запуске железнодорожного сообщения России с аннексированным Крымом через Крымский мост. Об этом сообщил представитель Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

В частности, в ООН заявили, что необходимо соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины.

"Есть реакция Генерального секретаря ООН на открытие железнодорожного движения через "крымский мост": должны соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины", - написал Николенко.

Представитель в ООН уточнил, что в резолюции Генеральной Ассамблеи осуждается строительство моста как грубое нарушение Устава ООН, а также предостерегают российских чиновников от несогласованных визитов на Крымский полуостров.

"Противоправные действия Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины не должны оставаться без ответа международного сообщества", - написал представитель Украины при ООН.

Напомним, накануне Путин запустил ж/д сообщение по Крымскому мосту. Позже у Зеленского осудили несанкционированный визит Путина в Крым и запуск железнодорожного сообщение между РФ и аннексированным полуостровом. В ЕС также жестко отреагировали на открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

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Теги: Россия, ООН, Крым, аннексия Крыма, Керченский мост, Антониу Гутерреш, Крымский мост
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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BROKER666    24.12.2019, 10:11
Оценка:  +2
BROKER666
Украинцы в очередь, не больше двух рабов в одни руки! Если рабов на всех не хватит, то мы захватим Кубань.
YSL    24.12.2019, 09:44
Оценка:  0
YSL
Собаки лают а караван идет.
Схiдный_бiдняк    24.12.2019, 08:57
Оценка:  -6
Схiдный_бiдняк
"Есть реакция Генерального секретаря ООН на открытие железнодорожного движения через "крымский мост": должны соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины",
И что это значит? Поездам можно ездить, али нет?))) Или можно но не быстрее 120 км в час? Или не больше 50 составов)
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