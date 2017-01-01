В Канаде за день произошло пять землетрясений

Подземные толчки на западном побережье канадской провинции Британская Колумбия начались утром и продолжались в течение дня.

В Канаде случилось пять землетрясений Getty Images

Вблизи острова Ванкувер на западе Канады в течение семи часов в понедельник, 23 декабря, произошли пять землетрясений различной силы, сообщает CBC.

"Сообщений о повреждениях или ранениях после пяти землетрясений, произошедших в течение семи часов у северо-западной части острова Ванкувер в понедельник, не поступало", - говорится в публикации.

Первые толчки произошли около 8 утра и имели магнитуду 5,1. Также в 12 дня побережье всколыхнуло дважды (магнитуда 5,6 и 5.8). Днем произошло еще два землетрясения магнитудой 6,0 и 4,8.

Все пять землетрясений произошли в Тихом океане, более чем в 100 километрах от города Порт Харди на глубине около пяти километров.

Центр землетрясений Канады не выдавал предупреждений об угрозе цунами.

К слову, остров Ванкувер, вблизи которого были зарегистрированы подземные толчки, находится в сейсмически активной зоне, но последнее смертельное землетрясение произошло здесь 70 лет тому назад.

Ранее сообщалось о землетрясении, магнитудой 5,7, которое произошло в 170 км к западу от города Порт-Харди в Канаде.

Несколькими днями ранее сообщалось о том, что в Афганистане произошло сильное землетрясение.

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