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В Польше пан унижал и избивал украинца

Комментариев: 4
Мужчина работал озеленителем.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
revealmedia.com

46-летний украинец вместе с женой переехал в Варшаву с целью заработка. Между тем, его работодатель оказался настоящим тираном.

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Об этом сообщает Перший.com.ua.

Сначала польский пан обещал официальное трудоустройство и 2500 злотых ежемесячно. Но на практике обещания в жизнь воплотить не удалось.

Поляк платил меньше и официально устраивать украинца на работу отказался. После этого украинец пожаловался местным властям, за что поплатился.

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Возмущенный поляк избил украинца, унижал его и оскорблял.

Украинец уже обратился в полицию и планирует обращаться в управление труда, чтобы поляка наказали.

Напомним, в Польше украинец накинулся с оружием на своего работодателя. Инцидент случился под Варшавой.

 

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Теги: Польша, заробитчанин, избиение, унижение
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Комментариев (4)
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Michael2811    24.12.2019, 12:59
Оценка:  -2
Michael2811
Поляк вспомнил Волынь !!!
Sancho-s    24.12.2019, 12:41
Оценка:  +1
Sancho-s
Пан-чертуган
Da-Gabon    24.12.2019, 12:13
Оценка:  -1
Da-Gabon
Пан + холоп = революция достоинства. Мне с какого места завидовать?
i-Вес    24.12.2019, 12:07
Оценка:  -2
i-Вес
Кстати, не слышал ни одной новости что украинцев в РФ так били и унижали...
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