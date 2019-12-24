В Польше пан унижал и избивал украинца
46-летний украинец вместе с женой переехал в Варшаву с целью заработка. Между тем, его работодатель оказался настоящим тираном.
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Об этом сообщает Перший.com.ua.
Сначала польский пан обещал официальное трудоустройство и 2500 злотых ежемесячно. Но на практике обещания в жизнь воплотить не удалось.
Поляк платил меньше и официально устраивать украинца на работу отказался. После этого украинец пожаловался местным властям, за что поплатился.
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Возмущенный поляк избил украинца, унижал его и оскорблял.
Украинец уже обратился в полицию и планирует обращаться в управление труда, чтобы поляка наказали.
Напомним, в Польше украинец накинулся с оружием на своего работодателя. Инцидент случился под Варшавой.
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