В Польше пан унижал и избивал украинца

Мужчина работал озеленителем.

46-летний украинец вместе с женой переехал в Варшаву с целью заработка. Между тем, его работодатель оказался настоящим тираном.

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Об этом сообщает Перший.com.ua.

Сначала польский пан обещал официальное трудоустройство и 2500 злотых ежемесячно. Но на практике обещания в жизнь воплотить не удалось.

Поляк платил меньше и официально устраивать украинца на работу отказался. После этого украинец пожаловался местным властям, за что поплатился.

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Возмущенный поляк избил украинца, унижал его и оскорблял.

Украинец уже обратился в полицию и планирует обращаться в управление труда, чтобы поляка наказали.

Напомним, в Польше украинец накинулся с оружием на своего работодателя. Инцидент случился под Варшавой.

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