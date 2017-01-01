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Газета Financial Times назвала слово года

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Слово года – это слоган протестующих в Гонконге. Словосочетание стало известно еще в 70-х годах прошлого века благодаря актеру Брюсу Ли.
Выражение Be water сделал популярным Брюс Ли
Выражение Be water сделал популярным Брюс Ли
ft.com

Газета Financial Times выбрала слово года. Им стало выражение Be water (с английского - Будь водой). Это слоган протестующих в Гонконге, говорится на сайте издания.

Financial Times поясняет, что до того, как власти Гонконга поняли, что происходит, протестующие "собирались как роса", чтобы блокировать дорогу к правительственному зданию. Когда на место прибывала полиция, митингующие "рассеивались как туман", убегая по узким улочкам, когда же их ловили, они были "тверды как лед". Это и есть философия "Будь водой".

Отмечается, что словосочетание стало популярным в начале 1970-х годов благодаря актеру Брюсу Ли, который вырос в Гонконге.

"Очистите свой разум. Будьте бесформенными как вода. Сейчас вы наливаете воду в чашку - она становится чашкой. Вы наливаете воду в бутылку - она становится бутылкой. Вы наливаете воду в чайник - она становится чайником. Теперь вода может течь, или она может разбиться. Будь водой, мой друг", - говорил Брюс Ли в интервью.

Оксфордский словарь назвал слово 2019 года

Также сообщалось, что в США назвали главное слово 2019 года.
 

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Теги: слово, популярность, газета, протесты в Гонконге
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Источник: korrespondent.net

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