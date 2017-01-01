"Некоторые люди не должны были родиться никогда" – говорит слоган рекламы.

В Бразилии создали рекламу презервативов с Путиным depositphotos.com

Читай также: Джим Кэрри нарисовал карикатуру на Трампа и Зеленского

Бразильская студия Platinum Studio создала рекламу презервативов, в которой использовала персонажа, напоминающего президента РФ Владимира Путина. Соответствующие графические работы размещены на Фейсбук-страницы студии.

Реклама с образом Путина выпущена под слоганом “Некоторые люди не должны были родиться никогда“.

Ранее художники Platinum Studio уже делали рекламу презервативов с использованием этого слогана и в той же стилистике, но с персонажами, похожими на других государственных лидеров с дурной репутацией – президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Напомним, российский карикатурист Сергей Елкин опубликовал новую работу, высмеивающую Владимира Путина. Так он отреагировал на споры, касающиеся состояния украинских кораблей, которые вернулись из РФ домой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.