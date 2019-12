Посетителей ТЦ госпитализировали после драки за подарки

В торговом центре Westfield Parramatta в австралийском Сиднее посетители пострадали в давке, пытаясь поймать воздушные шарики с подарками, пишет The Guardian.

Торговый центр устроил рождественское шоу, кульминацией которого стала раздача воздушных шаров, внутри которых находились призы. Началась битва и давка за них.

Отмечается, что посетителям понадобилась медицинская помощь. 12-ти покупателям ее оказали на месте, а пять человек пришлось госпитализировать.

У троих пострадавших, которые попали в больницу, помимо гематом, достаточно серьезные травмы. Люди жаловались на боли в спине, тошноту и головокружение.

A Christmas balloon drop at Westfield Parramatta in Sydney has descended into chaos overnight with seven people taken to hospital after being crushed. More on this story: https://t.co/DrkvYujHqr pic.twitter.com/3OSbSlYqkz