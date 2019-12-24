Лукашенко: Мир отреагирует, если РФ нарушит наш суверенитет

Президент Беларуси убежден в том, что мировое сообщество окажет поддержку Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что мировое сообщество отреагирует войной в случае попытки РФ нарушить суверенитет. Об этом он рассказал в интервью Эхо Москвы.

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По мнению Лукашенко, мировое сообщество в лице НАТО и стран ЕС защитят Беларусь. При этом угрозы от РФ глава Беларуси не видит.

“Если эта угроза со стороны России, как некоторые говорят, возникнет, и вдруг она попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество — они уже будут втянутыми в войну“ - заявил Лукашенко.

По словам главы Беларуси, угроза может стать реальной в случае плохой экономической ситуации в стране.

Когда людям невозможно будет все это вынести. Это единственная причина. Пока я у власти, это единственная угроза - подытожил он

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Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не является страной с большими ресурсами, однако она “находится в центре котла“. В такой ситуации политика должна быть “точной, тонкой и аккуратной“.

“Здесь сегодня пересекаются все интересы Запада на Восток и не только российские, с юга на север. Вот здесь так сложилась ситуация. И будучи в этом котле, надо себя вести настолько точно, тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле“ - заявил он.

Напомним, Лукашенко заявил, что Беларусь не войдет в состав “братской России“. Россия и Беларусь не ведут переговоры по политическим вопросам, в частности, о создании единого парламента, заверил Лукашенко.

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