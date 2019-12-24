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Лукашенко: Мир отреагирует, если РФ нарушит наш суверенитет

Комментариев: 4
Президент Беларуси убежден в том, что мировое сообщество окажет поддержку Беларуси.
Глава Беларуси Александр Лукашенко
Глава Беларуси Александр Лукашенко
EPA/UPG

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что мировое сообщество отреагирует войной в случае попытки РФ нарушить суверенитет. Об этом он рассказал в интервью Эхо Москвы. 

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По мнению Лукашенко, мировое сообщество в лице НАТО и стран ЕС защитят Беларусь. При этом угрозы от РФ глава Беларуси не видит. 

“Если эта угроза со стороны России, как некоторые говорят, возникнет, и вдруг она попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество — они уже будут втянутыми в войну“ - заявил Лукашенко.

По словам главы Беларуси, угроза может стать реальной в случае плохой экономической ситуации в стране. 

Когда людям невозможно будет все это вынести. Это единственная причина. Пока я у власти, это единственная угроза - подытожил он

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Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не является страной с большими ресурсами, однако она “находится в центре котла“. В такой ситуации политика должна быть “точной, тонкой и аккуратной“.

“Здесь сегодня пересекаются все интересы Запада на Восток и не только российские, с юга на север. Вот здесь так сложилась ситуация. И будучи в этом котле, надо себя вести настолько точно, тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле“ - заявил он. 

Напомним, Лукашенко заявил, что Беларусь не войдет в состав “братской России“. Россия и Беларусь не ведут переговоры по политическим вопросам, в частности, о создании единого парламента, заверил Лукашенко.

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Теги: Александр Лукашенко, РФ, Беларусь
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Комментариев (5)
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Роман    24.12.2019, 14:55
Оценка:  0
Роман
ага, так же , как и с Украиной "помогли"
ХЪ    24.12.2019, 15:00
Оценка:  0
ХЪ
а шо не помогли?
fulminate    24.12.2019, 14:44
Оценка:  +5
fulminate
Да, отреагируют. Выразят глубокую озабоченность))) На последних совместных учениях с россияненами Бацька дал добро на беспрепятственный проход российской военной техники через Беларусь и совместное уничтожение мифической страны на западной границе...
Enterprise_III    24.12.2019, 14:43
Оценка:  +4
Enterprise_III
Москвабадськi чурки загроза людству.
tt-gun    24.12.2019, 14:39
Оценка:  +2
tt-gun
ага, выразит озабоченность
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