Российские ВКС имитировали ракетный удар по эсминцу США в Черном море

Российские самолеты сымитировали ракетный удар по эсминцу США в Черном море, который шел в одесский порт.

Россия имитировала ракетный удар по американскому эсминцу в Черном море, который шел в порт Одессы. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ у себя в Facebook.

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Командование ВСУ отмечает, что пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М, под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели. А цель, по данным разведки - ракетный эсминец США Ross, следовавший в порт Одесса.

На фоне политического кризиса в Европе, военной агрессии оккупанта на Донбассе и в Крыму, бряцание оружием и демонстрация силы стало уже привычным методом влияния России на западные страны, включая те, что ввели против РФ санкции – заявили в штабе.

Напомним, ранее в Генштабе назвали наращивание “противовоздушного щита“ приоритетной задачей ВСУ.

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