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Российские ВКС имитировали ракетный удар по эсминцу США в Черном море

Комментариев: 3
Российские самолеты сымитировали ракетный удар по эсминцу США в Черном море, который шел в одесский порт.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
facebook.com

Россия имитировала ракетный удар по американскому эсминцу в Черном море, который шел в порт Одессы. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ у себя в Facebook

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Командование ВСУ отмечает, что пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М, под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели. А цель, по данным разведки - ракетный эсминец США Ross, следовавший в порт Одесса.

На фоне политического кризиса в Европе, военной агрессии оккупанта на Донбассе и в Крыму, бряцание оружием и демонстрация силы стало уже привычным методом влияния России на западные страны, включая те, что ввели против РФ санкции – заявили в штабе.

Напомним, ранее в Генштабе назвали наращивание “противовоздушного щита“ приоритетной задачей ВСУ.

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Теги: США, Россия, Одесса, Черное море
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Комментариев (3)
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SEMPENTY    24.12.2019, 14:53
Оценка:  -1
SEMPENTY
Ну в следующий раз эсминец собьет на фиг этот антиквариат...
Arthur_DD    24.12.2019, 14:47
Оценка:  -1
Arthur_DD
Ну да, следующий раз собьют тренирующихся... а фигли, предоставили удобные мишени - почему бы не потренироваться))
Avenger_    24.12.2019, 14:36
Оценка:  -5
Avenger_
Раз предоставили удобную мишень - почему бы не потренироваться?
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