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В Японии отозвали более миллиона стаканчиков мороженого

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В продукт могли попасть металлические частицы, вследствие неполадок на заводе. В итоге пришлось отозвать почти 1,3 млн порций.
В мороженое могли попасть посторонние частицы (архивное фото)
В мороженое могли попасть посторонние частицы (архивное фото)
Reuters

Один из крупнейших в Японии производителей молочной и шоколадной продукции компания Morinaga Inc. объявила об отзыве с рынка около 1,28 миллиона стаканчиков с популярным мороженым Sundae Cup из-за возможного попадания мелких металлических частиц в продукт. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает РИА Новости.

Согласно информации компании, между 28 ноября и 14 декабря ряд покупателей обратились с жалобами на наличие посторонних элементов в мороженом.

После проведенной проверки выяснилось, что на заводе в префектуре Гумма был нарушен процесс установки деталей в одну из машин, в результате чего в продукт могли попасть мелкие металлические частицы. Отзыву подлежит продукция только с этого завода.

Ранее сообщалось, что Tesla отозвала более 14 тысяч авто из-за подушки безопасности.

А Adidas отозвал детскую коллекцию одежды из-за опасных нашивок. Компания получила информацию о том, что три нашивные полоски коллекции при контакте с водой могут отходить от ткани. 

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Теги: Япония, завод, мороженое, продукты питания
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    24.12.2019, 14:55
Оценка:  0
Антибес
А в нашей охреНэньке назвали бы такое мороженое"Железный Снеговик"и пустили его в продажу по более высокой цене.)))))
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