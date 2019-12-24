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Россия опережает всех по вооружениям - Путин

Комментариев: 9
Ранее СССР и Россия "догоняли" другие страны по вооружению, а теперь другие догоняют РФ, говорит Путин.
Путин провел совещание в Минобороны
Путин провел совещание в Минобороны

Президент России Владимир Путин заявляет, что РФ впервые в истории опережает другие страны по уровню развития вооружений. Об этом он заявил во вторник, 24 декабря, на заседании коллегии Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

Он отметил, что ни СССР, ни Россия никогда "не стремились создавать угрозы для других стран".

Так, по словам Путина, Советский Союз "всегда догонял" США - и по атомной бомбе, и по стратегической авиации, и по первым межконтинентальным ракетам".

"На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности - тем более", - сказал президент.

Также он сообщил, что Россия ведет работы по созданию наземного варианта гиперзвуковой ракеты морского базирования Циркон. 

Он отметил, что в РФ уже в войсках стоят гиперзвуковые комплексы Кинжал авиационного базирования, лазерные боевые комплексы Пересвет и ракеты Калибр. Началось также оснащение РВСН новейшим гиперзвуковым комплексом Авангард.

"У нас по плану идут работы по другим системам: по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности Сармат, по гиперзвуковой ракете Циркон наземного и морского базирования, по беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату Посейдон, по глобальной дальности крылатой ракете с ядерной силовой установкой Буревестник", - сказал Путин.

"Есть и другие средства, о них меньше говорят, но они есть, они поступают в войска и работают", - заключил президент.

Ранее Путин заявил, что если РФ и США не подпишут новый договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, то в мире нечем будет сдерживать гонку вооружений.

 

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Теги: Россия, армия и вооружение, Путин, гонка вооружений, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
Колишній-східняк    24.12.2019, 16:21
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Хочешь мира праху своему, готовься к войне.
SINOBI-LIFE    24.12.2019, 16:05
Оценка:  +4
SINOBI-LIFE
Какой на этот раз АНАЛО_ГОВНЕТ придумают???
Peyot    24.12.2019, 15:28
Оценка:  +5
Peyot
у карлика опять рейтинг обмяк что опять начал про войну да про ракету мультики рисовать))
Путин-Xyйло    24.12.2019, 15:58
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
На мультики в этот раз пожлобился, вот Xyйлo!
Палтус    24.12.2019, 15:25
Оценка:  +7
Палтус
да кому нах нужны ваши вооружения? агрессивные чурки
Палтус    24.12.2019, 15:26
Оценка:  +7
Палтус
как были диким ордынским племенем, которые кроме нападений и кочевничество ничего не знали, так и остались недоразвитыми впопучленцами
Палтус    24.12.2019, 15:33
Оценка:  +8
Палтус
везде где есть российские ордынские чурки беспорядок, терроризм, сепаратизм и насилие. дикое племя которое не знала порядка тысячелетиями.
Палтус    24.12.2019, 15:38
Оценка:  +9
Палтус
При этом в кремле отрицают эту проблему. Напротив, они предпочитают обвинять других в нацизме, чем заниматься саморазвитием.
foster12    24.12.2019, 15:21
Оценка:  +6
foster12
Во брешет....
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