Россия опережает всех по вооружениям - Путин

Ранее СССР и Россия "догоняли" другие страны по вооружению, а теперь другие догоняют РФ, говорит Путин.

Президент России Владимир Путин заявляет, что РФ впервые в истории опережает другие страны по уровню развития вооружений. Об этом он заявил во вторник, 24 декабря, на заседании коллегии Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

Он отметил, что ни СССР, ни Россия никогда "не стремились создавать угрозы для других стран".

Так, по словам Путина, Советский Союз "всегда догонял" США - и по атомной бомбе, и по стратегической авиации, и по первым межконтинентальным ракетам".

"На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности - тем более", - сказал президент.

Также он сообщил, что Россия ведет работы по созданию наземного варианта гиперзвуковой ракеты морского базирования Циркон.

Он отметил, что в РФ уже в войсках стоят гиперзвуковые комплексы Кинжал авиационного базирования, лазерные боевые комплексы Пересвет и ракеты Калибр. Началось также оснащение РВСН новейшим гиперзвуковым комплексом Авангард. "У нас по плану идут работы по другим системам: по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности Сармат, по гиперзвуковой ракете Циркон наземного и морского базирования, по беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату Посейдон, по глобальной дальности крылатой ракете с ядерной силовой установкой Буревестник", - сказал Путин. "Есть и другие средства, о них меньше говорят, но они есть, они поступают в войска и работают", - заключил президент. Ранее Путин заявил, что если РФ и США не подпишут новый договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, то в мире нечем будет сдерживать гонку вооружений.

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