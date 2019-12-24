Лукашенко будет искать альтернативу российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет искать альтернативные источники российскому газу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Кремлю поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену на эти ресурсы. Об этом заявил президент Лукашенко в интервью российским СМИ.

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“Как можно организовать экономику, если мне говорят: 152 доллара должна быть цена на газ? Да она не может такой быть, потому что мы без таможенной пошлины торгуем“, - заявил Лукашенко.

Так, Лукашенко сказал, что во время последних переговоров с Россией по данному вопросу он согласился на предложенные цены, но предупредил, чтобы на него не обижались, если он начнет искать альтернативный вариант закупки нефти и газа.

Президент Белоруссии отметил, что может использовать реверс нефти через Польшу, а также закупать ее у ОАЭ или США, а также напомнил, что Беларусь - третий крупный потребитель российского газа после Италии и Германии.

У нас добывается примерно 2 млн тонн нефти. Мы в любом случае бензобак любому белорусу зальем, – подытожил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко пожаловался, что Россия каждый год “завинчивает гайки“

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