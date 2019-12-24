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Лукашенко будет искать альтернативу российскому газу

Комментариев: 4
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет искать альтернативные источники российскому газу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
wikipedia.org

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Кремлю поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену на эти ресурсы. Об этом заявил президент Лукашенко в интервью российским СМИ. 

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“Как можно организовать экономику, если мне говорят: 152 доллара должна быть цена на газ? Да она не может такой быть, потому что мы без таможенной пошлины торгуем“, - заявил Лукашенко.

Так, Лукашенко сказал, что во время последних переговоров с Россией по данному вопросу он согласился на предложенные цены, но предупредил, чтобы на него не обижались, если он начнет искать альтернативный вариант закупки нефти и газа.

Президент Белоруссии отметил, что может использовать реверс нефти через Польшу, а также закупать ее у ОАЭ или США, а также напомнил, что Беларусь - третий крупный потребитель российского газа после Италии и Германии.

У нас добывается примерно 2 млн тонн нефти. Мы в любом случае бензобак любому белорусу зальем, – подытожил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко пожаловался, что Россия каждый год “завинчивает гайки“

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Теги: Беларусь, Россия, Лукашенко
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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    24.12.2019, 16:20
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Придётся его обратно в Таймыр закачивать .
VSHIVANKA    24.12.2019, 15:47
Оценка:  -6
VSHIVANKA
ДА БАТЬКА , БЕРИ У АМЕРИКОСОВ СЖИЖЕННЫЙ ПО 300 , ИЛИ НАУЧИСЬ У КАКАЛОВ ПОКУПАТЬ РОССИЙСКИЙ ПО РЕВЕРСУ НЕМНОГО ДЕШЕВЛЕ.....)))
Via_dolorosa    24.12.2019, 16:27
Оценка:  +2
Via_dolorosa
Если они Амерский начнут брать ты ж чучело без работы останешся т.к. у твоего фашиста путена денег не будет.
AndyEn    24.12.2019, 15:40
Оценка:  +3
AndyEn
Закупился попкорном ) Если Беларусь погыркается с рашей, будет просто замечательно )) Тогда русские откроют свое лицо и перед Беларусами (начнут их называть бульбофашистами и т.д.)...
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