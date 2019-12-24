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Лукашенко боится прихода к власти в Украине националистов больше, чем НАТО

Комментариев: 7
Президент Лукашенко боится, что к власти в Украине придут националисты больше, чем НАТО .
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что боится прихода к власти национальных радикальных организаций в Украине. Об этом он рассказал в интервью российским СМИ. 

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Как заявил Лукашенко, было бы хуже, если бы к власти пришли радикальные националисты, получив тем самым доступ ко всему оружию в стране.

Так, по его словам о существовании таких сил в Украине знают все, но сказать, являются ли они меньшинством или население поддерживает националистические идеи, представляется сложным.

Также президент Лукашенко заметил, что вступление Украины в НАТО не самая большая угроза, которая может исходить из Киева, приход таких людей к власти “будет страшнее, чем НАТО“. 

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Напомним, раннее Лукашенко будет искать альтернативу российскому газу

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Теги: Лукашенко, НАТО, Киев
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Комментариев (10)
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мол*чун*шнэк*пэк    24.12.2019, 18:02
Оценка:  +4
мол*чун*шнэк*пэк
Ну да, а коммунистические террористы его не беспокоят?
Woodbrother    24.12.2019, 18:01
Оценка:  +2
Woodbrother
Бацько и путен - два грязных валенка пара.
Палтус    24.12.2019, 17:55
Оценка:  +6
Палтус
Советские союзники и кремль боятся прихода к власти националистов. По этой причине они усиливают свои антифашистские вбросы под разными предлогами.
"Позовем на помощь красную армию, против русо-нацо-фашисто-окупантов!" ;
мол*чун*шнэк*пэк    24.12.2019, 18:01
Оценка:  +3
мол*чун*шнэк*пэк
Коммунистическую идеологию запретили, но от этого их меньше не стало, они теперь используют партизанские методы и партизанские вбросы
Woodbrother    24.12.2019, 18:02
Оценка:  +3
Woodbrother
В Украине коммунизм мертв. Только полный идиот может верить в коммуноидные лоховские идеи и лозунги.
мол*чун*шнэк*пэк    24.12.2019, 18:04
Оценка:  +4
мол*чун*шнэк*пэк
коммунизм мертв, а вот его последователи нет к сожалению и с этим нужно бороться.
Coюзник    24.12.2019, 17:55
Оценка:  +4
Coюзник
т.е. агресивный "русский мир" у власти РФ его не пугает??? его пугают украинские националисты, которые кстати не влазят во внутренние дела Беларуси в отличии от "русского мира"
Путин-Xyйло    24.12.2019, 17:53
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
С какого перепуга Лукашенко "боится"? С Xyйлoм за компанию?
ВыВсеВрете+    24.12.2019, 17:55
Оценка:  -4
ВыВсеВрете+
Многостаночник, во всех статьях успел отметится или еще нет.
ХЪ    24.12.2019, 17:56
Оценка:  +2
ХЪ
Такой же коммуняка как и его ватный коллега из кремля
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