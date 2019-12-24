Лукашенко боится прихода к власти в Украине националистов больше, чем НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что боится прихода к власти национальных радикальных организаций в Украине. Об этом он рассказал в интервью российским СМИ.
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Как заявил Лукашенко, было бы хуже, если бы к власти пришли радикальные националисты, получив тем самым доступ ко всему оружию в стране.
Так, по его словам о существовании таких сил в Украине знают все, но сказать, являются ли они меньшинством или население поддерживает националистические идеи, представляется сложным.
Также президент Лукашенко заметил, что вступление Украины в НАТО не самая большая угроза, которая может исходить из Киева, приход таких людей к власти “будет страшнее, чем НАТО“.
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Напомним, раннее Лукашенко будет искать альтернативу российскому газу
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