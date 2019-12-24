Карпюк: Все "украинские" организации в РФ – филиал ФСБ

Экс-узник Кремля Николай Карпюк прокомментировал "украинский след" в деле московского стрелка.

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В России все организации, которые содержат в своем названии слово “украинский“, напрямую курируются Федеральной службой безопасности РФ. Об этом заявил бывший лидер УНА-УНСО, экс-заместитель председателя партии “Правый сектор“ и бывший узник Кремля Николай Карпюк, пишет Цензор.НЕТ.

Комментируя возможную причастность к стрельбе под ФСБ 19 декабря организации “Этническое национальное объединение“, якобы базирующейся в Киеве, Карпюк отметил, что еще в начале 2000-х годов в РФ были ликвидированы все возможности для свободного функционирования украинских организаций, в том числе культурно-просветительских.

А всё то, что осталось под названием “украинский“ в России, - это всё конторы, филиалы ФСБ. И чем больше там такие громкие названия: националистическое, этническое или вроде того всего – то тем более ангажированность ФСБ этим акцентирована, - добавляет бывший политзаключенный.

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Карпюк подчеркнул, что в России вообще нельзя стать создать какую-либо влиятельную организацию, если ты не связан с Кремлем.

Потому что если ты позиционируешь себя в какой-то структуре общественной или политической, которая не обеспечена руководством из Кремля, и ее финансированием и четким указанием, куда нужно идти и говорить и решать, то это грозит сроком заключения, - говорит он.

Напомним, 19 декабря в Москве произошла перестрелка у здания ФСБ на Лубянской площади, в результате которой погибли два сотрудника ФСБ и сам нападавший. Через три дня после перестрелки российские СМИ сообщили, что стрелок принадлежал к якобы украинской организации “Этническое национальное объединение“.

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