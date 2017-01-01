Медленных водителей назвали причиной смертельных ДТП

Медленная езда некоторых водителей может спровоцировать смертельные аварии. Впрочем, как и быстрая, предупреждают специалисты.

Британское министерство транспорта представило результаты исследования, в котором говорится, что за последние пять лет число людей, которые погибли или получили тяжелые травмы в результате аварии из-за слишком медленной езды, выросло на 75 процентов, пишет Daily Star.

Так, в 2018 году два человека погибли, 26 человек были тяжело травмированы, а 132 получили легкие или средние травмы после ДТП, причиной которых была очень низкая скорость одного из водителей.

Основатель альянса британских водителей Хью Бладон считает, что неоправданно медленная езда приводит к трагедиям так же, как и слишком быстрая. И "улитки" на дорогах представляют не меньшую опасность, чем те, кто лихачит.

Медленный водитель собирает за собой караван из авто, другие участники дорожного движения нервничают и пытаются обогнать такой автомобиль. И во время обгона часто случаются ДТП.

"Медленная езда - эгоистична и совершенно глупа, да еще приводит к катастрофе", - заявил Хью Бладон.

Однако он признал, что некоторые водители едут с маленькой скоростью, поскольку могут быть неуверенны или же у них еще мало опыта вождения.

Ранее мы писали, что в США произошла авария, в которую одновременно попали 69 автомобилей. Также пострадал 51 человек.

Также напомним, что супергибрид McLaren Speedtail разогнали до 403 км/ч.



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