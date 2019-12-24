Польша прокомментировала пуск поездов по Крымскому мосту

Министерство иностранных дел Польши осудила открытие железнодорожного сообщения через Крымский мост.

В Министерство иностранных дел Польши заявили, что открытие РФ железнодорожного полотна с оккупированным Крымом через Керченский пролив подтверждает адекватность введения санкций ЕС против России. Об этом сообщил МИД Польши у себя в Twitter.

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Так, в Польше обратили внимание на заявление ЕС, что железнодорожное соединение материковой России с оккупированным Крымом является еще одним беспрецедентным нарушением украинского суверенитета Россией и продолжением принудительной интеграции незаконно аннексированного Крыма.

Скриншот twitter.com

Также в Министерстве иностранных дел Польши подчеркнули, что открытие Россией железнодорожного сообщения между Крымом и остальной частью РФ “вновь подтверждает адекватность решительной позиции ЕС, в том числе по введенным санкциям“.

Польша не признает незаконную аннексию Крыма, - пишет МИД.

Напомним, ранее Киев направил ноту РФ из-за поездки Путина в Крым

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