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Польша прокомментировала пуск поездов по Крымскому мосту

Комментариев: 2
Министерство иностранных дел Польши осудила открытие железнодорожного сообщения через Крымский мост.
Президент РФ Владимир Путин в кабине поезда едущего через Крымский мост
Президент РФ Владимир Путин в кабине поезда едущего через Крымский мост
kremlin.ru

В Министерство иностранных дел Польши заявили, что открытие РФ железнодорожного полотна с оккупированным Крымом через Керченский пролив подтверждает адекватность введения санкций ЕС против России. Об этом сообщил МИД Польши у себя в Twitter

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Так, в Польше обратили внимание на заявление ЕС, что железнодорожное соединение материковой России с оккупированным Крымом является еще одним беспрецедентным нарушением украинского суверенитета Россией и продолжением принудительной интеграции незаконно аннексированного Крыма.

Скриншот
Скриншот
twitter.com

Также в Министерстве иностранных дел Польши подчеркнули, что открытие Россией железнодорожного сообщения между Крымом и остальной частью РФ “вновь подтверждает адекватность решительной позиции ЕС, в том числе по введенным санкциям“.

Польша не признает незаконную аннексию Крыма, - пишет МИД.

Напомним, ранее Киев направил ноту РФ из-за поездки Путина в Крым

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Теги: Польша, Крым, Россия
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Комментариев (2)
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bertal    24.12.2019, 19:06
Оценка:  +3
bertal
Польша, это муха на карте мира? Нет , у нас нормальных СМИ. А африканские племена тоже против? Дебилы, всем правят кто?- правильно, Деньги,
zheka-yakob    24.12.2019, 18:58
Оценка:  +4
zheka-yakob
Пшыков забыли спросить))))
Пусть лучше рагулей-гастербайтеров гнобят и не отвлекаются ))))
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