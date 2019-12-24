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Вторую мировую войну спровоцировал сговор Запада с Гитлером – Путин

Комментариев: 9
Российский президент считает, что вклад СССР в развязывание ВМВ был минимальным.
Путин назвал виновников ВМВ
Путин назвал виновников ВМВ
wikipedia.org

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Президент России Владимир Путин отверг критику Европарламента пакта Молотова-Риббентропа, заявив, что заговор западных государств с Адольфом Гитлером еще раньше проложил путь к началу Второй мировой войны, пишет “Европейская правда“.

Недавно наши коллеги в Европе, Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую говоря о том, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный бред, - сказал Путин.

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По словам российского лидера, СССР был одной из последних стран, которые подписали пакт о ненападении с Германией, а прежде это сделали “все ведущие страны Европе“.

Он признал, что пакт Молотова - Риббентропа содержал так называемый секретный договор о разделе сфер влияния, но обвинил страны Запада в том, что они еще раньше вступали в сговор с Гитлером.

А чем занимались европейские страны до этого? Ровно тем же самым! Все сделали то же самое, начиная с 1938 года. Когда Гитлер предъявил свои претензии на часть Чехословакии, Великобритания и Франция сдали своего союзника, хотя у них с Францией был договор о взаимопомощи, и предоставили Гитлеру возможность захватить часть Чехословакии, - отметил президент РФ.

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Путин также добавил, что на Мюнхенской конференции “Гитлер прямо представлял интересы Польши и, частично, Венгрии, а затем еще полякам сказал, как трудно было отстаивать их интересы“.

У нас это все есть в документах. Слава богу, у нас достаточно архивных документов, которые достались нам в качестве трофеев из европейских стран после Второй мировой войны, - заявил он.

Напомним, во время большой пресс-конференции в Кремле Путин сделал скандальное заявление. Российский лидер назвал Причерноморье и Донбасс исконно русскими территориями, которые были переданы Украине во времена СССР.

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Теги: Путин, Россия, Вторая мировая война, СССР
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Комментариев (10)
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shk67    24.12.2019, 21:06
Оценка:  +1
shk67
Красочный сказочник-долбо_йоб!
ВосставшийИзБана    24.12.2019, 20:47
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
СССР снабжал Германию всем, чем только можно. Готовил военных специалистов, поставлял стратегическое сырье и материалы. Т.е. были друзья - не разлей вода. При этом, когда Англия и Франция предложили создать антигитлеровскую коалицию - СССР отказался. Так какой в этом случае еще нужен договор
ВосставшийИзБана    24.12.2019, 20:48
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
о ненападении?
zheka-yakob    24.12.2019, 20:52
Оценка:  -3
zheka-yakob
Ты рагуль, ещё тот историк)))))
ВосставшийИзБана    24.12.2019, 21:00
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А ты историк еще и рагуль.
Aud    24.12.2019, 20:29
Оценка:  +1
Aud
Интересно, а как он аргументирует присвоение в 1939-41м территорий Польши, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Бессарабии? Видимо, с этими странами не успели подписать пакт о ненападении?
Путин-Xyйло    24.12.2019, 20:10
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Кацап продолжает переписывать историю
Путин-Xyйло    24.12.2019, 20:13
Оценка:  -2
Путин-Xyйло
И Молотов с Риббентропом - агенты госдепа. И пакт они подписали из ненависти в р_узким...
Путин-Xyйло    24.12.2019, 20:14
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Деды_вамвали и блЯ_бла_бла...
Брюква_и_Клюква    24.12.2019, 20:03
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Плешивый ботоксный карлик решил примерить на себя роль Сталина? Не по Сеньке шапка.
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