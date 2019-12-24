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Лукашенко: Украина дала повод войне на Донбассе

Комментариев: 1
Александр Лукашенко считает, что Украина в какой-то степени дала повод развязыванию войны на Донбассе.
Еще белорусский лидер считает Крым "де-факто российским"
Еще белорусский лидер считает Крым "де-факто российским"
 
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина дала повод началу конфликта на Донбассе, о чем стало известно из его интервью радиостанции Эхо Москвы.
 
"Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее — ну, вопросов, которых не должно быть в Украине! Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию, нет. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению", — рассказал он.
 
Также белорусский президент считает, что аннексированный Крым "де-факто российский, юридически это не оформлено", а украинцы "никак не обороняли эту землю".
 
Еще в ходе этого интервью Лукашенко заявил, что было бы лучше, если бы Украина проводила такой курс, как после распада СССР.
 
Напомним, Лукашенко сообщил, что Россия каждый год повышает цены и "завинчивает гайки" в отношении Беларуси. 

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Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    24.12.2019, 22:35
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Тихо шифером шурша ...
tinkerrr    24.12.2019, 22:20
Оценка:  -8
tinkerrr
Да не такой уж и маленький повод дала Украина для войны. Просто украинцам это неприятно признавать, поэтому политик так осторожен в фразах. Одни фашисткие флаги на майдане чего стоят. А угрозы в отношении жителей Донбасса. Кто-то объявил себя эталоном Украины, ну а кто-то этот "эталон" не принял.
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