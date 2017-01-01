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По Крымскому мосту прошел первый поезд

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Пассажирский состав преодолел железнодорожный участок моста примерно за 20 минут. Он прибудет в Севастополь утром 25 декабря.
По Керченскому мосту прошел первый пассажирский поезд
По Керченскому мосту прошел первый пассажирский поезд
most.life
 
Пассажирский поезд Санкт-Петербург - Севастополь ночью 25 декабря преодолел железнодорожную часть Крымского моста. Об этом сообщает ТАСС.
 
Поезд (№ 7/8) отправился с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря. Состав прибудет в Севастополь 25 декабря в 08.25 по киевскому времени.
 
Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту.
 
Ранее в этот же день стало известно, что строительство Крымского моста завершено и его железнодорожная часть готова к приему первых поездов.
 
Украина выразила протест в связи с несогласованным визитом российского лидера в аннексированный Крым и открытием движения по железнодорожной части моста.
 
Также открытие железнодорожного сообщения осудили в ЕС и ООН.

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Теги: Поезд, Керченский пролив, Керченский мост, Крымский мост
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Источник: korrespondent.net

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