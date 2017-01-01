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Трамп гордится участием в фильме Один дома-2

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Американский лидер прокомментировал свою роль в комедии 1992 года. В картине он сыграл самого себя.
Трамп назвал честью съемки в Один дома-2
Трамп назвал честью съемки в Один дома-2
Скриншот видео
 
Президент США Дональд Трамп назвал честью для себя участие в фильме Один дома-2. Об этом американский лидер заявил во вторник, 24 декабря, отвечая на вопросы американских военнослужащих во время телеконференции из резиденции во Флориде.
 
"Многие каждый год говорят об этом, особенно в рождественские дни. Они говорят, особенно дети помладше: "Я только что видел тебя в кино". Они не видят меня в телевизоре так же, как они замечают меня в кино. Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это", - отметил президент США.
 
Напомним, в комедии 1992 года Трамп сыграл владельца отеля в Нью-Йорке, где главный герой Кевин Маккаллистер оказывается с кредитной картой отца.
 
В небольшом эпизоде он помогает мальчику, подсказав, как пройти в холл гостиницы. Весь эпизод длится около десяти секунд.
 
Ранее сообщалось, что президент США стал лауреатом антипремии Золотая малина сразу в двух номинациях, в том числе как худший актер.

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Теги: фильм, США, Трамп, кино, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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