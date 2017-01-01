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Репортеры без границ призвали освободить Ассанжа

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Основателя WikiLeaks необходимо освободить из тюрьмы в свете информации об ухудшении его здоровья, считают правозащитники.
Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
 
Правозащитная организация Репортеры без границ призывает незамедлительно освободить основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы строгого режима Белмарш. Подобный шаг необходим в свете сообщений о значительном ухудшении состояния разоблачителя, говорится в заявлении правозащитников, опубликованном во вторник, 24 декабря.
 
Кроме того, Репортеры без границ призвали власти США снять обвинения в шпионаже с Ассанжа. Его экстрадиция в Соединенные Штаты создаст опасный прецедент, считают правозащитники.
 
В конце ноября более 60 врачей заявили, что жизнь основателя WikiLeaks находится в опасности и что он нуждается в срочной медицинской и психологической помощи.
 
По мнению медиков из восьми стран, разоблачителя необходимо перевести в университетскую клинику, поскольку имеются "реальные опасения", что в тюрьме Ассанж "может умереть".
 
В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании.
 
В частности, основатель WikiLeaks считал, что Швеция может экстрадировать его в США, где разоблачителя хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане.
 
Позднее шведские органы юстиции прекратили предварительное расследование в отношении создателя WikiLeaks.
 
Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Ассанжа в посольстве Эквадора.
 
Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку разоблачителя на судебное заседание по повестке.
 
Южноамериканское государство, в диппредставительстве которого укрывался основатель WikiLeaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций.
 
Суд в Лондоне в мае приговорил его к 50 неделям лишения свободы.
 
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: правозащитники, WikiLeaks, Ассанж
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Источник: korrespondent.net

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