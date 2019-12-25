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В Гонконге разгромили кофейни Starbucks

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Впервые за несколько недель полиция города применила слезоточивый газ для разгона групп демонстрантов.
В Гонконге продолжаются протесты
В Гонконге продолжаются протесты
 
В Гонконге сотни протестующих в канун католического Рождества устроили несанкционированные акции у крупных торговых центров в ряде районов города. Об этом 24 декабря сообщила газета The Guardian.
 
Демонстранты внутри торговых центров бросали зонтики и другие предметы в полицию, которая в ответ избивала их дубинками.
 
Отмечается, что демонстрации близ отеля Peninsula вылились в хаос и беспорядки. Район был оцеплен правоохранителями.
 
Около 100 демонстрантов разгромили кофейни Starbucks в торговом центре Mira Place. Сеть заведений стали объектом гнева демонстрантов после того, как дочь основателя компании Maxim's Caterers, владеющих местной франшизой, осудила протестующих в Совете ООН по правам человека.
 
Протестующие в масках и с рогами северного оленя на голове скандировали лозунги: "Возродить Гонконг!", "Революция нашего времени!" и "Независимость Гонконгу!".
 

Напомним,с июня в Гонконге продолжаются массовые протесты. Первоначально их участники выступали против планов правительства внести изменения в закон об экстрадиции.

Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

Кроме того, они призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.

 
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Теги: протесты, фото, демонстрации, Гонконг, Starbucks, акции протеста, слезоточивый газ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Spellpusha    25.12.2019, 07:29
Оценка:  +2
Spellpusha
Communists...
Free Hong Kong!
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