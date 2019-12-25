Впервые за несколько недель полиция города применила слезоточивый газ для разгона групп демонстрантов.

В Гонконге сотни протестующих в канун католического Рождества устроили несанкционированные акции у крупных торговых центров в ряде районов города. Об этом 24 декабря сообщила газета The Guardian

Демонстранты внутри торговых центров бросали зонтики и другие предметы в полицию, которая в ответ избивала их дубинками.

Отмечается, что демонстрации близ отеля Peninsula вылились в хаос и беспорядки. Район был оцеплен правоохранителями.

Около 100 демонстрантов разгромили кофейни Starbucks в торговом центре Mira Place. Сеть заведений стали объектом гнева демонстрантов после того, как дочь основателя компании Maxim's Caterers, владеющих местной франшизой, осудила протестующих в Совете ООН по правам человека. Протестующие в масках и с рогами северного оленя на голове скандировали лозунги: "Возродить Гонконг!", "Революция нашего времени!" и "Независимость Гонконгу!". Cмотрите фотогалерею: В Гонконге разгромили кофейни Starbucks Напомним,с июня в Гонконге продолжаются массовые протесты. Первоначально их участники выступали против планов правительства внести изменения в закон об экстрадиции. Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Кроме того, они призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.