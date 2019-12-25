Два мощных землетрясения произошло в Колумбии

Эпицентры толчков находился в 160 км к югу от столицы страны Боготы. Также мощное землетрясение произошло у берегов Канады.

В Колумбии произошло два сильных землетрясения магнитудой 6,2 и 5,7 балла, сообщает Xinhua со ссылкой на Геологическую службу страны.

"Информации о жертвах пока нет, но свидетели утверждают, что в столице страны Боготе качались дома", - говорится в сообщении.

В Геологической службе США силу землетрясений определили в 6,0 и 5,8 балла, отметив, что их эпицентр находился в 160 км к югу от Боготы.

Также очередное мощное землетрясение магнитудой 6 баллов зафиксировано в акватории Тихого океана у северо-западного побережья Канады близ острова Ванкувер. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное". Напомним, в начале недели в этом районе было зафиксировано два подземных толчка магнитудой 5,5 и 5,6.

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