Наводнение на юге Турции - отменены занятия в школах

Все государственные учебные заведения закрыли из-за паводков.

Из-за значительных осадков, паводков и селей на юге Турции, в частности в провинции Адана, отменены занятия в школах. Об этом сообщает Укринформ.

Паводок в Турции ukrinform.ua

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"Метеорологи сообщили, что неблагоприятные погодные условия и осадки, которые будут проходить в провинции с 23 декабря, будут продолжаться. В связи с этим, обучение будет прекращено на один день 25 декабря во всех государственных учебных заведениях. Кроме того, существует целесообразность предоставить исходные работникам с инвалидностью, беременным и лицам, имеющим хронические заболевания ", - говорится в решении, принятом руководством провинции.

Ситуация в регионе приобрела катастрофический масштаб. Значительное количество осадков привело к затоплению значительных территорий и образования селей. Один из таких потоков снес автомобиль, в котором находились люди. Трем лицам удалось самостоятельно покинуть транспортное средство, еще двое были извлечены спасателями и доставлены в больницу.

Паводок в Турции ukrinform.ua

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Еще 20 человек были спасены из домов, транспортных средств, где они были заблокированы большой водой.

Сейчас в регионе объявлен "оранжевый" (третий из четырех определенных в Турции) уровень опасности. Спасатели усилили дежурство и призывают жителей не выходить из дома без надобности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Венеции началось очередное наводнение.

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