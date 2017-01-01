Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США неизвестный убил двух человек и покончил с собой

Комментариев: 0
В момент стрельбы в доме находились четыре ребенка младше 10 лет. Они не пострадали.
Подробности инцидента не сообщаются
Подробности инцидента не сообщаются
Getty Images

В городе Лейкленд американского штата Флорида неизвестный открыл огонь в жилом доме, сообщил местный телеканал WUFT со ссылкой на представителей полиции.

Он убил двух человек и покончил с собой. Личности погибших не разглашаются.

Во время стрельбы в доме находились четыре ребенка младше 10 лет. Они не пострадали. 

Другой информации о произошедшем пока не приводится.

Ранее в США произошла стрельба на домашней вечеринке в Чикаго, в результате чего пострадали 13 человек.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, самоубийство, стрельба, убийство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь