В США неизвестный убил двух человек и покончил с собой
В момент стрельбы в доме находились четыре ребенка младше 10 лет. Они не пострадали.
В городе Лейкленд американского штата Флорида неизвестный открыл огонь в жилом доме, сообщил местный телеканал WUFT со ссылкой на представителей полиции.
Он убил двух человек и покончил с собой. Личности погибших не разглашаются.
Во время стрельбы в доме находились четыре ребенка младше 10 лет. Они не пострадали.
Другой информации о произошедшем пока не приводится.
Ранее в США произошла стрельба на домашней вечеринке в Чикаго, в результате чего пострадали 13 человек.
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