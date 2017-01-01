В США неизвестный убил двух человек и покончил с собой

В момент стрельбы в доме находились четыре ребенка младше 10 лет. Они не пострадали.

В городе Лейкленд американского штата Флорида неизвестный открыл огонь в жилом доме, сообщил местный телеканал WUFT со ссылкой на представителей полиции.

Он убил двух человек и покончил с собой. Личности погибших не разглашаются.

Во время стрельбы в доме находились четыре ребенка младше 10 лет. Они не пострадали.

Другой информации о произошедшем пока не приводится.

Ранее в США произошла стрельба на домашней вечеринке в Чикаго, в результате чего пострадали 13 человек.

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