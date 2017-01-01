Фейковый Трамп: Я сделал для христианства больше, чем Иисус

Сатирический журнал пошутил про президента США, сравнив его с Христом.

Издание Christianity Today призвало к отстранению президента США от власти. На что немедленно отреагировал сатирический журнал фейковых новостей, ответив вместо Трампа.

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"Я это к тому, что журнал называется „Христианство сегодня", а кто сегодня делает больше для христиан? Не Иисус. Он исчез, и никто не знает, что с ним случилось. А я здесь каждый день защищаю церкви от сумасшедших либералов", - якобы цитирует Трампа издание The Babylon bee.

Также издание объясняет, в чем его преимущество.

"Я назначаю судей, чтобы помочь защитить религиозные права. А сколько судей назначил Иисус? Он что-то говорил о суде над людьми в будущем, но я этого не видел", - якобы сказал президент США.

"Смотрите, что я сделал. Теперь вы можете говорить: Счастливого Рождества. И вообще, если вы скажете: Счастливых праздников и не уточните сразу же, что имеете в виду Рождество, вы попадете в тюрьму. А что Иисус вообще сделал для Рождества? Родился? И хочет, чтобы его за это благодарили? Ну-ну, как же", - разошелся журнал от имени Трампа.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп много лет не пользуется личным телефоном.

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