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РФ ожидает усиления давления США на Nord Stream-2

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Строительство газопровода приостановили после введения американских санкций, но в РФ уверены, что проект реализуют.
Строительная площадка Nord Stream 2 в Лубмине, Германия
Строительная площадка Nord Stream 2 в Лубмине, Германия

США будут усиливать давление на проект Северный поток-2, считает вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу Россия-24, сообщает ТАСС в среду, 25 декабря.

"Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны. С учетом позиции ключевых стран ЕС, которые заинтересованы в том, чтобы получить энергетическую безопасность на необходимом уровне. Все понимают, что это экономический проект", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что с учетом решения по Украине Россия задействует все маршруты и обеспечит надежность газоснабжения Европы за счет поставок российского газа.

"При этом газа, который на 30% дешевле, чем сжиженный природный газ, который предлагают США. В итоге экономический интерес пробьет себе дорогу", - сказал Козак.

"Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с ЕС мы решим эту проблему [с санкциями] и найдем компромисс", - добавил он.

Как известно, из-за американских санкций швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для Северного потока-2, уведомила о приостановке работ. Компания отвела все суда из района строительства в Балтийском море. 
 
Строительство газопровода Северный поток-2 завершено на 93,5%, осталось проложить около 160 километров труб.
 

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Теги: Россия, США, Северный поток, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Зарин_и_Зоман    25.12.2019, 12:55
Оценка:  0
Зарин_и_Зоман
Меж тем, Россия готовит ответ на санкции США против “Северного потока-2”.
Наиболее вероятные варианты ответа американцам:
1. Переизбрать Путина на вечное правление.
2. Поднять цену на газ для россиян.
3. Ввести какой-нибудь новый налог для россиян.
4. Всё три первых варианта вместе.
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