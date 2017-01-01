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В Иране разбился истребитель МиГ-29

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Крушение потерпел военный самолет, вылетевший с военной базы в провинции Ардебиль. Пилот погиб.
МиГ-29
МиГ-29
Утро

В иранской провинции Ардебиль в среду, 25 декабря, разбился военный самолет, сообщает IRIB.

По данным издания, крушение потерпел истребитель МиГ-29, вылетевший с военной базы в провинции Ардебиль. Пилот погиб.

Другие подробности инцидента выясняются.

Как сообщалось, накануне в Хабаровском крае России разбился новейший истребитель Т-50. Пилот успел катапультироваться.

В начале декабря истребитель МиГ-29 разбился во время тренировочного полета в Египте.

 

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Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, истребитель
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Источник: korrespondent.net

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