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Пастор Собора Парижской Богоматери: Есть 50% шанс разрушения собора

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Обгоревшие строительные леса могут рухнуть на здание, уничтожив его.
Леса могут рухнуть на собор
Леса могут рухнуть на собор
EPA/UPG

Пастор Собора Нотр-Дам заявил, что парижская достопримечательность все еще настолько хрупка, что есть “50%-я вероятность“ разрушения, потому что леса, установленные до пожара, угрожают целостности готического памятника.                   

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Монсеньор Патрик Шове сказал, что реставрационные работы, скорее всего, не начнутся до 2021 года, и описал свою “душевную боль“ из-за невозможности праздновать рождественские богослужения в Нотр-Дам в этом году, впервые после Французской революции.
                   
“Сегодня мы не в безопасности»,-  сказал он Ассошиэйтед Пресс в кулуарах рождественской полуночной мессы в соседней церкви. “Собор будет вне опасности, когда мы вытащим оставшиеся леса“.
                   
“Существует также 50% вероятность того, что строительные леса упадут, так что, как вы видите, здание все еще очень хрупкое“, - сказал он.
                   
Напомним, собор XII века находился на реконструкции во время апрельского пожара, который разрушил его крышу и обрушил шпиль. Одной из самых сложных частей работы по уборке является вырубка 50 000 старых лесов, которые установлены в задней стороне здания.
                   

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“Нам нужно полностью убрать леса, чтобы сделать здание безопасным, поэтому в 2021 году мы, вероятно, начнем восстановление собора“, - сказал Шове. “После того, как строительные леса будут сняты, нам нужно оценить состояние собора, количество камней, подлежащих удалению и замене“.
                   
По его оценкам, потребуется еще три года после этого, чтобы люди могли снова безопасно войти в собор, но полное восстановление займет больше времени. Президент Эммануэль Макрон заявил, что хочет, чтобы он был восстановлен к 2024 году, когда в Париже пройдет Олимпиада, но эксперты поставили под сомнение реалистичность этих сроков.

Ранее сообщалось, что каменные своды Нотр-Дама рушатся из-за аномальной жары.

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Теги: Нотр-Дам де Пари, Собор Парижской Богоматери
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