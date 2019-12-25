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Папа Римский призвал к миру в Украине

Комментариев: 1
Франциск помолился за также за Сирию и Венесуэлу.
Папа Римский обратился к верующим
Папа Римский обратился к верующим
EPA/UPG

Папа Римский Франциск 25 декабря во время традиционного обращения к "Городу и миру" ("Urbi et Orbi") заявил о необходимости установления мира в Украине, Сирии и Венесуэле.

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"Да прольется свет на дорогую Украину, страстно желающую найти конкретные пути к долгосрочному миру", - сказал Папа Римский.

Во время речи о Сирии понтифик пожелал утешения.

"Да найдет утешение возлюбленный народ Сирии, не видящий конца вражде, раздирающей страну в этом десятилетии", - добавил Франциск.

Упомянул Папа и о ситуации в Венесуэле.

"Да воспрянет духом дорогой народ Венесуэлы, которого долгое время терзает политическая и социальная напряженность", - сказал понтифик.

Напомним, ранее Папа Римский призвал молиться за Украину накануне саммита.

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Теги: Папа Римский, Украина, Венесуэла, Сирия
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Комментариев (1)
Крым-Украина    25.12.2019, 15:49
Оценка:  +2
Крым-Украина
Це той самий Папа-Комуніст, котрий захищає Педофілів?
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