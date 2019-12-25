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Опубликовано видео спуска на воду атомной подлодки

Комментариев: 5
Атомные подводные лодки проекта Ясень-М имеют водоизмещение 13800 тонн и глубину погружения – 520 метров.

В российском городе Северодвинск спустили на воду первую серийную атомную подводную лодку "Новосибирск" модернизированного проекта Ясень-М. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 25 декабря.

"Подлодку вывели из эллинга на судостроительном комплексе Севмаш в Северодвинске. Команду на спуск "Новосибирска" дал и.о. директора предприятия Сергей Воронько, а церемониальную бутылку шампанского о борт подлодки разбил капитан второго ранга Максим Шпирко", – говорится в сообщении.

Ожидается, что субмарину передадут ВМС РФ в 2020 году. Экипаж уже прошел соответствующую подготовку.

Атомные подводные лодки проекта Ясень-М имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения – 520 метров, экипаж – 64 человека, автономность – 100 суток, подводную скорость – 31 узел. Подлодки вооружены минами, торпедами 533 миллиметра, а также крылатыми ракетами Калибр и Оникс.

Ранее в декабре в аннексированном Крыму затонул плавучий док с подлодкой Черноморского флота Б-380. Российские военные заявили, что субмарина и док уже списаны и их утилизируют.

НАТО отметило наивысшую активность подлодок РФ со времен холодной войны

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Теги: Россия, видео, флот, подлодки, Подводная лодка, субмарина, Новосибирск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Avenger_    25.12.2019, 19:51
Оценка:  +1
Avenger_
Та куда им до гроза морей,подлодки "Запорожье" )
zheka-yakob    25.12.2019, 19:52
Оценка:  0
zheka-yakob
О, я я ...субмарина "Запорожье"))))
zheka-yakob    25.12.2019, 19:54
Оценка:  0
zheka-yakob
Дас ист фантастиш, Запорожье))))
VSHIVANKA    25.12.2019, 19:41
Оценка:  0
VSHIVANKA
А В ЭТО ВРЕМЯ НА САМОЙ НИЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ СШИЛИ САМЫЕ ОГРОМНЫЕ ШАРОВАРЫ И ВЫЛОЖИЛИ ВИЛЫ ИЗ САЛА .....
СУГС !!!
zheka-yakob    25.12.2019, 19:51
Оценка:  0
zheka-yakob
И групповую игру на тримбитах устроили, плавно переходящую в массовую мастурбацию)))
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