Москва озвучила вариант ответа на санкции по СП-2

Россия будет реагировать на американские санкции "взвешенно, без ущерба для себя", заверили в МИД РФ.

Российские власти могут расширить список граждан США, которым запрещен въезд в РФ в качестве одной из ответных мер за санкции против газопровода Северный поток-2. Об этом сказал замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает Интерфакс в среду, 25 декабря.

"Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию. Их списки, американские, по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет", – сказал российский чиновник.

По словам Рябкова, ограничения на въезд в РФ могут ввести против тех американских политиков, которые проявляли "наибольшую активность в продвижении конкретно этого решения администрации (по Северному потоку-2 – ред.) и других санкционных инициатив, а их немало, больше десятка разного рода проектов циркулируют в Конгрессе".

"Эти люди могут не рассчитывать на то, что они свободно, как это любой американец считает для себя нормальным и естественным – могут путешествовать по нашей стране – границу они не пересекут, но узнают об этом, видимо, в момент, когда будут запрашивать соответствующую визу. Это просто одна из форм", – пояснил замглавы МИД.

При этом Рябков отметил, что Россия не будет спешить с ответными мерами в отношении Соединенных Штатов за санкции против Северного потока-2.

"Ответ будет не только риторический, об этом уже заявлено на уровне нашего руководства. Спешить мы с этим не будем, здесь нет никакой гонки, к какому-то сроку что-то осуществить, о чем-то объявить", – сказал он.

При этом замминистра не исключил, что Вашингтон продолжит в наступающем году расширять антироссийские санкции.

"К сожалению, эти циклы применения к нашим юридическим и физическим лицам разного рода ограничений под совершенно надуманными предлогами и на незаконных основаниях – эти циклы продолжаются", – сказал Рябков.

При этом дипломат пообещал, что Москва также будет реагировать на эти меры Вашингтона – "взвешенно, без ущерба для себя, но так, чтобы с той стороны, что называется, почувствовали, что это не остается без реакции".

Ранее в понедельник, 23 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва не оставит без ответа введенные США санкции против Северного потока-2.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

На фоне утверждения документа, швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для Северного потока-2, сразу же уведомила о приостановке работ. Позже Allseas отвела все суда из района строительства в Балтийском море.

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