Город в США снимет 57-летний запрет на игру в снежки

В американском городе Уосо предложили узаконить игру в снежки. Запрет на нее действовал более 50 лет.



Власти американского города Уосо в штате Висконсин решили снять запрет на игру в снежки, сообщает

Власти американского города Уосо в штате Висконсин решили снять запрет на игру в снежки, сообщает Associated Press.

В Сети опубликовано видео, на котором городские полицейские и чиновники администрации играют в снежки в подтверждение того, что запрет будет снят.







Необычное ограничение действует в городе с 1962 года. Закон относит снежки к той же категории, что и камни. Считается, что их бросание может привести к тяжелым травмам.



За последние 15 лет в Уосо было выписано около 10 штрафов по этой статье.



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