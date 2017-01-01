Город в США снимет 57-летний запрет на игру в снежки
В американском городе Уосо предложили узаконить игру в снежки. Запрет на нее действовал более 50 лет.
Власти американского города Уосо в штате Висконсин решили снять запрет на игру в снежки, сообщает Associated Press.
В Сети опубликовано видео, на котором городские полицейские и чиновники администрации играют в снежки в подтверждение того, что запрет будет снят.
Необычное ограничение действует в городе с 1962 года. Закон относит снежки к той же категории, что и камни. Считается, что их бросание может привести к тяжелым травмам.
За последние 15 лет в Уосо было выписано около 10 штрафов по этой статье.
Исключение снежков из этой статьи городские власти обсудят в январе 2020 года.
Ведущей за секунды до эфира бросили снежок в лицо
Напомним, в феврале в Киеве мужчина избил школьника за то, что тот бросил в его автомобиль снежок.
Ведущей за секунды до эфира бросили снежок в лицо
Напомним, в феврале в Киеве мужчина избил школьника за то, что тот бросил в его автомобиль снежок.
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