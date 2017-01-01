В Париже не исключают дальнейшего обрушения конструкций Нотр-Дама

Вероятность сохранения пострадавший в результате пожара собора в его нынешнем виде составляет около 50%.

В пострадавшем в результате пожара в апреле соборе Парижской Богоматери возможны дальнейшие обрушения. Об этом в среду, 25 декабря, рассказал Associated Press настоятель храма Патрик Шове.

"Сегодня есть 50%-я вероятность, что собор будет сохранен. Существует такая же вероятность обрушения лесов на три свода, так что, как видите, здание все еще очень хрупкое", – сказал он.

Для того, чтобы сделать здание более безопасным, нужно полностью убрать поврежденные леса, которые устанавливались еще до пожара.

Работы по восстановлению Нотр-Дама начнутся в 2021 году, после того, как будет оценено состояние сооружения.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери возник вечером 15 апреля. У собора полностью обрушились крыша, шпиль, установленный в XIX веке, колонны в нефе и часы. Кроме того, огонь перекинулся на левую башню собора.



Из горящего Нотр-Дама успели вынесли Терновый венец. Произведения искусства, которые находились в соборе также удалось спасти.

В июне в Нотр-Даме состоялась первая служба после пожара. В целях безопасности только 30 человек были допущены в храм, они находились в касках.

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