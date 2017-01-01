Бывший зять короля Норвегии покончил с собой

Писатель и художник Ари Бен, экс-супруг норвежской принцессы Марты Луизы, покончил жизнь самоубийством.



Бывший супруг норвежской принцессы Марты Луизы, писатель Ари Бен покончил жизнь самоубийством, сообщила телекомпания

Бывший супруг норвежской принцессы Марты Луизы, писатель Ари Бен покончил жизнь самоубийством, сообщила телекомпания NRK 25 декабря.

Соболезнования выразили король Харальд и королева Соня, другие члены королевской фамилии, а также премьер-министр Норвегии Эрна Солберг.



Последней вышедшей книгой Бена стал роман Инферно. По словам автора, произведение "жестко отражает его внутреннее состояние" в последнее время.



Марта Луиза вышла замуж за Ари Бена в 2002 году. У них родились трое дочерей. В 2016 году супруги развелись.



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