Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нетаньяху эвакуировали с митинга из-за ракеты

Комментариев: 0
Военные Израили зафиксировали очередной запуск ракеты из сектора Газа, снаряд был перехвачен системой ПВО.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) Железный купол перехватила ракету, запущенную из сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля в Twitter 25 декабря.
 
Отмечается, что она была направлена на граждан Израиля во время празднования Хануки. Сигнал тревоги прозвучал в городе Ашкелон на юге страны.
 
В это время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступал на предвыборном митинге партии Ликуд. Политику пришлось уйти со сцены и эвакуироваться в бомбоубежище вместе со своими сторонниками.
 
Позже Нетаньяху вернулся на сцену и продолжил выступление.
 
"Те, кто произвел пуски ракет в прошлый раз, больше не с нами. И тот, кто стрелял сейчас, лучше начните паковать свои вещи", – заявил премьер Израиля.

Напомним, ранее израильские военные самолеты нанесли удар по объекту по производству вооружения в секторе Газа. Это было сделано в ответ на запуск ракеты по Израилю.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Израиль, арабо-израильский конфликт, эвакуация, Нетаньяху
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь