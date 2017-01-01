В Саудовской Аравии запретили браки до 18 лет

Министерство юстиции Саудовской Аравии запретило ранние браки, установив минимальный возраст для вступления в брак 18 лет.



В Саудовской Аравии ввели запрет на ранние браки. Новый закон устанавливает минимальный возраст для вступления в брак – 18 лет, сообщает В Саудовской Аравии ввели запрет на ранние браки. Новый закон устанавливает минимальный возраст для вступления в брак – 18 лет, сообщает Saudi Gazette

Отмечается, что при желании подростка, не достигшего 18 лет, вступить в брак, необходимо будет получить специальное разрешение.

Все подобные запросы должны быть переданы в специализированный суд, который будет решать, не повлияет ли негативно ранний брак на юного молодожена и его будущее.

Ранее в Саудовской Аравии расширили права женщин. Саудовским женщинам разрешили путешествовать без опекунов и самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка. А в прошлом году саудовские женщины получили право самостоятельно водить автомобиль.



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