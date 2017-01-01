Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Франции неизвестные устроили стрельбу на улице

Комментариев: 0
Три человека пострадали в результате стрельбы во французском городе Безансон 25 декабря.
Во Франции произошла стрельба
Во Франции произошла стрельба
Radio France

Во французском Безансоне группа вооруженных людей в масках устроила стрельбу на улице. В результате ЧП ранения получили три человека, сообщает France Bleu.
 
Отмечается, что неизвестные открыли огонь в районе Плануаз. По словам очевидцев, стрелявших было четверо.
 
Один из пострадавших получил несколько ранений в грудь, он находится в критическом состоянии. Еще один пострадавший получил ранение в бедро, угрозы для его жизни нет. Третий человек доставлен с больницу с легким ранением.
 
На месте происшествия обнаружены 15 гильз и граната. Полиция ведет поиск преступников. Начато расследование.

В Мексике мэра убили на новогодней вечеринке

Напомним, ранее в США произошла стрельба на домашней вечеринке в Чикаго, в результате чего пострадали 13 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, стрельба, ранение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь