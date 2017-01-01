Во Франции неизвестные устроили стрельбу на улице
Три человека пострадали в результате стрельбы во французском городе Безансон 25 декабря.
Во французском Безансоне группа вооруженных людей в масках устроила стрельбу на улице. В результате ЧП ранения получили три человека, сообщает France Bleu.
Отмечается, что неизвестные открыли огонь в районе Плануаз. По словам очевидцев, стрелявших было четверо.
Один из пострадавших получил несколько ранений в грудь, он находится в критическом состоянии. Еще один пострадавший получил ранение в бедро, угрозы для его жизни нет. Третий человек доставлен с больницу с легким ранением.
На месте происшествия обнаружены 15 гильз и граната. Полиция ведет поиск преступников. Начато расследование.
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Напомним, ранее в США произошла стрельба на домашней вечеринке в Чикаго, в результате чего пострадали 13 человек.
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