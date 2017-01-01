Во Франции неизвестные устроили стрельбу на улице

Три человека пострадали в результате стрельбы во французском городе Безансон 25 декабря.



Во французском Безансоне группа вооруженных людей в масках устроила стрельбу на улице. В результате ЧП ранения получили три человека, сообщает

Во французском Безансоне группа вооруженных людей в масках устроила стрельбу на улице. В результате ЧП ранения получили три человека, сообщает France Bleu

Отмечается, что неизвестные открыли огонь в районе Плануаз. По словам очевидцев, стрелявших было четверо.



Один из пострадавших получил несколько ранений в грудь, он находится в критическом состоянии. Еще один пострадавший получил ранение в бедро, угрозы для его жизни нет. Третий человек доставлен с больницу с легким ранением.







В Мексике мэра убили на новогодней вечеринке На месте происшествия обнаружены 15 гильз и граната. Полиция ведет поиск преступников. Начато расследование.



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