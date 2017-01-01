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Израиль нанес удар по сектору Газа

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Авиация Израиля начала наносить удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Самолет F-16 ВВС Израиля
Самолет F-16 ВВС Израиля

Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается на странице армии в Twitter.
 
Израильские Военно-воздушные силы нанесли удар по ряду объектов ХАМАС в ответ на ракету, выпущенную из сектора Газа.
 
Напомним, 25 декабря израильская система ПВО перехватила ракету, запущенную из сектора Газа.
Сигнал тревоги прозвучал в городе Ашкелон.

При обстреле сектора Газа погибли 34 палестинца

В это время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступал на предвыборном митинге. Политику пришлось уйти со сцены и эвакуироваться в бомбоубежище вместе со своими сторонниками.

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Теги: Израиль, сектор Газа, арабо-израильский конфликт
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Источник: korrespondent.net

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