Израиль нанес удар по сектору Газа
Авиация Израиля начала наносить удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается на странице армии в Twitter.
Израильские Военно-воздушные силы нанесли удар по ряду объектов ХАМАС в ответ на ракету, выпущенную из сектора Газа.
Напомним, 25 декабря израильская система ПВО перехватила ракету, запущенную из сектора Газа.
Сигнал тревоги прозвучал в городе Ашкелон.
При обстреле сектора Газа погибли 34 палестинца
В это время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступал на предвыборном митинге. Политику пришлось уйти со сцены и эвакуироваться в бомбоубежище вместе со своими сторонниками.
При обстреле сектора Газа погибли 34 палестинца
В это время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступал на предвыборном митинге. Политику пришлось уйти со сцены и эвакуироваться в бомбоубежище вместе со своими сторонниками.
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