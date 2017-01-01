Израиль нанес удар по сектору Газа

Авиация Израиля начала наносить удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.



Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается на странице армии в Twitter.



Израильские Военно-воздушные силы нанесли удар по ряду объектов ХАМАС в ответ на ракету, выпущенную из сектора Газа.



Напомним, 25 декабря израильская система ПВО перехватила ракету, запущенную из сектора Газа.

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