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У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение

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Эпицентр подземных толчков магнитудой 4,9 располагался в 76 километрах от поселка Усть-Камчатск.
Близ берегов Камчатки произошло землетрясение
Близ берегов Камчатки произошло землетрясение
Getty Images

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает Единая геофизическая служба РАН в четверг, 26 декабря.
 
Сейсмособытие было зафиксировано на глубине 23 километров. Эпицентр землетрясения находился 76 километрах к югу от поселка Усть-Камчатск.
 
Ощутили ли подземные толчки местные жители, пока не известно. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
 

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Теги: Землетрясения, Камчатка, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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