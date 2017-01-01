У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение

Эпицентр подземных толчков магнитудой 4,9 располагался в 76 километрах от поселка Усть-Камчатск.



Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает Единая геофизическая служба РАН в четверг, 26 декабря.



Сейсмособытие было зафиксировано на глубине 23 километров. Эпицентр землетрясения находился 76 километрах к югу от поселка Усть-Камчатск.



Ощутили ли подземные толчки местные жители, пока не известно. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.



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