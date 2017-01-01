У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
Эпицентр подземных толчков магнитудой 4,9 располагался в 76 километрах от поселка Усть-Камчатск.
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает Единая геофизическая служба РАН в четверг, 26 декабря.
Сейсмособытие было зафиксировано на глубине 23 километров. Эпицентр землетрясения находился 76 километрах к югу от поселка Усть-Камчатск.
Ощутили ли подземные толчки местные жители, пока не известно. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Напомним, ранее в Колумбии произошло два сильных землетрясения, а в Канаде за день зафиксировали пять землетрясений.
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