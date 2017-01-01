16 человек стали жертвами тайфуна на Филиппинах

Четыре тысячи человек вынуждены были оставить свои дома в регионе Восточные Висайи из-за тайфуна Фанфон.



По меньшей мере 16 человек погибли в связи с тайфуном Фанфон на Филиппинах, передает Agence France-Presse.

Свыше 4000 человек пришлось эвакуировать из региона Восточные Висайи.

Из-за стихийного бедствия были отменены не менее 60 внутренних авиарейсов, 157 судов не могут выйти в море, свыше 20 тысяч пассажиров остаются в портах.

По данным местных СМИ, за минувшую ночь тайфун уничтожил примерно 100 домов. Скорость ветра в пределах Фанфона составляет 41,7 м/с.



Число жертв тайфуна в Японии возросло почти до 100



Напомним, в начале декабря не менее 17 человек погибли на Филиппинах во время тайфуна Тисой.

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