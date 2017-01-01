В Мексике проснулся вулкан

Вулкан Попокатепетль, расположенный около Мехико, выбросил столб пепла на высоту до одного километра.



Самый активный вулкан Мексики Попокатепетль проснулся и начал выбрасывать пепел, сообщает Volcano Time-Lapse.

В районе извержения вулкана объявлен желтый уровень тревоги. Он не предусматривает эвакуации или прекращения работы.

По словам спасателей, наблюдаются выбросы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра, они рассеиваются в сторону юго-востока. В радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки.

Напомним,9 декабря произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. По последним данным, жертвами стихии стали 17 человек.

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