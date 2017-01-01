В Афганистане похитили 26 активистов движения за мир

"Талибан" устроил засаду на мирный конвой в западном Афганистане и похитил 26 активистов.



На западе Афганистана радикальная исламистская группировка "Талибан" похитила 26 активистов движения за мир, сообщает

На западе Афганистана радикальная исламистская группировка "Талибан" похитила 26 активистов движения за мир, сообщает Associated Press

По данным полиции, боевики устроили засаду в районе Бала Булук в провинции Фарах. Они захватили шесть автомобилей мирного конвоя, в которых находились 26 активистов.



Действующие в Фарахе талибы не взяли на себя ответственность за похищение.







В Афганистане при взрыве мины погибли 10 человек

Ведется операция по поиску и освобождению активистов.

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