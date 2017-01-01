В Афганистане похитили 26 активистов движения за мир
"Талибан" устроил засаду на мирный конвой в западном Афганистане и похитил 26 активистов.
На западе Афганистана радикальная исламистская группировка "Талибан" похитила 26 активистов движения за мир, сообщает Associated Press.
По данным полиции, боевики устроили засаду в районе Бала Булук в провинции Фарах. Они захватили шесть автомобилей мирного конвоя, в которых находились 26 активистов.
Действующие в Фарахе талибы не взяли на себя ответственность за похищение.
Ведется операция по поиску и освобождению активистов.
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Напомним, ранее боевики движения "Талибан" похитили 40 старейшин в Афганистане.
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