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В Афганистане похитили 26 активистов движения за мир

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"Талибан" устроил засаду на мирный конвой в западном Афганистане и похитил 26 активистов.
Боевик "Талибана"
Боевик "Талибана"
Reuters (архивное фото)

На западе Афганистана радикальная исламистская группировка "Талибан" похитила 26 активистов движения за мир, сообщает Associated Press.
 
По данным полиции, боевики устроили засаду в районе Бала Булук в провинции Фарах. Они захватили шесть автомобилей мирного конвоя, в которых находились 26 активистов.
 
Действующие в Фарахе талибы не взяли на себя ответственность за похищение.
 
Ведется операция по поиску и освобождению активистов.

В Афганистане при взрыве мины погибли 10 человек
 
Напомним, ранее боевики движения "Талибан" похитили 40 старейшин в Афганистане.

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Теги: Афганистан, Талибан, активисты, похищения людей
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Источник: korrespondent.net

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