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Путин пожаловался на сон после матча, на котором забил больше половины голов

Комментариев: 2
Глава РФ пожаловался миллиардеру Тимченко.
Путин пожаловался, что плохо спит
Путин пожаловался, что плохо спит
Скрин

Президент РФ Владимир Путин пожаловался на недостаток сна после хоккейного матча в Москве, на котором забил больше половины голов. Об этом сообщает российский журналист Дмитрий Смирнов.

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Путин пожаловался российскому миллиардеру Геннадию Тимченко. Он возглавляет совет  Континентальной хоккейной лиги. 

Ранее Путин принял участие в хоккейному матче 25 декабря. Его команда победила со счетом 8:5. Больше половины шайб в воротах противника принадлежали главе РФ. 

Ранее сообщалось о том, что прокуратура открыла дело из-за российских поездов в Крыму

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Теги: Владимир Путин, РФ, хоккей
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Комментариев (2)
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Шмат    26.12.2019, 08:56
Оценка:  +1
Шмат
Я тоже плохо сплю.Но в хоккей не играю.)))))))))))))))))))))
Путин-Xyйло    26.12.2019, 09:23
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
И не "отмечаешь победу"
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