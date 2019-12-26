Путин пожаловался на сон после матча, на котором забил больше половины голов

Глава РФ пожаловался миллиардеру Тимченко.

Президент РФ Владимир Путин пожаловался на недостаток сна после хоккейного матча в Москве, на котором забил больше половины голов. Об этом сообщает российский журналист Дмитрий Смирнов.

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Путин пожаловался российскому миллиардеру Геннадию Тимченко. Он возглавляет совет Континентальной хоккейной лиги.

Ранее Путин принял участие в хоккейному матче 25 декабря. Его команда победила со счетом 8:5. Больше половины шайб в воротах противника принадлежали главе РФ.

Тимченко: Надо все-таки уделять время тренировкам

Путин: Не высыпался в последнюю неделю, мало спал - 4-5 часов pic.twitter.com/njaBoezpNr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 декабря 2019 г.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура открыла дело из-за российских поездов в Крыму.

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