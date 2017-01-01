В Афганистане шесть солдат погибли при взрыве возле военной базы

Сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль. Пока никто не взял на себя ответственность за организацию взрыва.

По меньшей мере шесть военнослужащих погибли в результате взрыва в провинции Балх на севере Афганистана. Об этом сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на министерство обороны страны в четверг, 26 декабря.

По его данным, неподалеку от военной базы сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль. Еще трое военных получили ранения.

Другие подробности пока не приводятся. Пока никто не взял на себя ответственность за организацию взрыва.

Ранее в декабре на востоке Афганистана в провинции Хост 10 мирных жителей погибли в результате подрыва микроавтобуса на придорожной мине. Люди направлялись на похороны в провинцию Логар.

Также стало известно, что в Афганистане несколько солдат расстреляли 25 своих сослуживцев и ушли к боевикам "Талибана".

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