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В Афганистане шесть солдат погибли при взрыве возле военной базы

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Сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль. Пока никто не взял на себя ответственность за организацию взрыва.
Афганских военных часто атакуют боевики "Талибана"
Афганских военных часто атакуют боевики "Талибана"

По меньшей мере шесть военнослужащих погибли в результате взрыва в провинции Балх на севере Афганистана. Об этом сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на министерство обороны страны в четверг, 26 декабря.

По его данным, неподалеку от военной базы сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль. Еще трое военных получили ранения.

Другие подробности пока не приводятся. Пока никто не взял на себя ответственность за организацию взрыва.

Ранее в декабре на востоке Афганистана в провинции Хост 10 мирных жителей погибли в результате подрыва микроавтобуса на придорожной мине. Люди направлялись на похороны в провинцию Логар.

Также стало известно, что в Афганистане несколько солдат расстреляли 25 своих сослуживцев и ушли к боевикам "Талибана".

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Теги: Афганистан, взрыв, военные, погибли, война в афганистане, военная база, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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