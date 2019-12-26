Крокодил растерзал подростка на глазах друзей

Крокодил напал на 15-летнего мальчика во время купания в реке. Животное убило ребенка на глазах его друзей.

В окрестностях малавийского города Нкотакота крокодил напал на 15-летнего подростка и растерзал его. Трагедия произошла на глазах друзей юноши, пишет The Maravi Post.

Компания молодых людей отправилась купаться на реку. Когда подростки оказались в воде, одного из них, 15-летнего Миксона Джемсона, схватил крокодил.

Друзья мальчика начали звать на помощь, но когда к месту происшествия подбежали взрослые, Миксон был уже мертв.

Медики, проводившие вскрытие, заявили, что парень скончался от удушения.

Ранее мы писали, что в Индонезии крокодил перекусил мужчину пополам. Его тело, разорванное на две части, нашли в реке спустя сутки после того, как он отправился на рыбалку.

Также напомним, что на малайзийском острове Борнео крокодил съел мужчину, который пошел искать водяной шпинат.



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