Экс-королева красоты осталась без половины черепа

Женщина в гостях неожиданно упала в обморок. Приехавшие врачи посчитали, что она переборщила с наркотиками и ввели ей ненужное лекарство. В больнице она пережила инсульт. Ей пришлось удалить часть инфицированного черепа.

Сначала врачи сочли ее наркоманкой dailymail.co.uk

Бывшей участнице конкурсов красоты из американского штата Делавэр Синтии Мартинес удалили часть черепа, пишет Daily Mail.

35-летняя Синтия вместе с пятилетним сыном приехала в гости к друзьям. Там неожиданно ей стало плохо и она без сознания рухнула на землю.

Приехавшие медики посчитали, что у Мартинес - передозировка наркотиками. Врачи ввели ей двойную дозу препарата, купирующего действие опиоидов.

Женщину госпитализировали. Когда ее привезли в больницу, она кричала из-за сильной головной боли.

Как оказалось, у американки случился разрыв аневризмы сосудов головного мозга. Через пару часов ее прооперировали. Мартинес сделали трепанацию черепа, чтобы удалить аневризму.

Несмотря на то, что хирургическое вмешательство было успешным, через несколько дней у женщины произошел инсульт, который привел к опухоли мозга. Также у бывшей королевы красоты началось заражение крови и воспаление легких.

Часть черепа Мартинес оказалась инфицирована, и врачи приняли решение эту часть удалить. Позже ей восстановили череп с помощью синтетической кости.

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Напомним, что 32-летняя обладательница титула Мисс Пакистан Мира-2012 года, участница конкурса красоты Мисс Земля погибла в ДТП. Женщина находилась за рулем своего автомобиля Mercedes.

Также Korrespondent.net писал, что немецкий рэпер Dr. Knarf потерял часть черепа, после взрыва, случившегося когда он готовил наркотики.

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