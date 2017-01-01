Экс-королева красоты осталась без половины черепа
Бывшей участнице конкурсов красоты из американского штата Делавэр Синтии Мартинес удалили часть черепа, пишет Daily Mail.
35-летняя Синтия вместе с пятилетним сыном приехала в гости к друзьям. Там неожиданно ей стало плохо и она без сознания рухнула на землю.
Приехавшие медики посчитали, что у Мартинес - передозировка наркотиками. Врачи ввели ей двойную дозу препарата, купирующего действие опиоидов.
Женщину госпитализировали. Когда ее привезли в больницу, она кричала из-за сильной головной боли.
Как оказалось, у американки случился разрыв аневризмы сосудов головного мозга. Через пару часов ее прооперировали. Мартинес сделали трепанацию черепа, чтобы удалить аневризму.
Несмотря на то, что хирургическое вмешательство было успешным, через несколько дней у женщины произошел инсульт, который привел к опухоли мозга. Также у бывшей королевы красоты началось заражение крови и воспаление легких.
Часть черепа Мартинес оказалась инфицирована, и врачи приняли решение эту часть удалить. Позже ей восстановили череп с помощью синтетической кости.
Cмотрите фотогалерею: Экс-королева красоты осталась без половины черепа
Напомним, что 32-летняя обладательница титула Мисс Пакистан Мира-2012 года, участница конкурса красоты Мисс Земля погибла в ДТП. Женщина находилась за рулем своего автомобиля Mercedes.
Также Korrespondent.net писал, что немецкий рэпер Dr. Knarf потерял часть черепа, после взрыва, случившегося когда он готовил наркотики.
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