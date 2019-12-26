В РФ подорвали чиновника, он выжил

Правоохранители рассматривают несколько версий взрыва.

В РФ в четверг, 26 декабря, взорвался автомобиль главы администрации Рамонского района Николая Фролова. Чиновник получил серьезные травмы, но выжил. Об этом сообщают ВестиВоронеж.

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По предварительной информации, взрыв произошел в момент, когда Фролов прогревал двигатель. Взрыв случился у дома чиновника. Мужчина получил травму ноги и находится в реанимации.

Версии, которые рассматривают правоохранители:

взрыв газа, бензина,

покушение на жизнь.

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По данным телеграм-канала Mash, камер видеонаблюдения на месте ЧП нет и единственным свидетелем взрыва оказался отец пострадавшего. Он видел, как сын сел в авто. В этот момент, по словам отца, и случился взрыв.

“Сейчас с машиной главы Рамонского района работают взрывотехники — они достают остатки взрывного устройства, чтобы определить его размеры и тип. Всех жителей ближайших домов опрашивают“ - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре произошел взрыв в гаражном кооперативе. На месте работали спасатели ГСЧС.

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