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В РФ подорвали чиновника, он выжил

Комментариев: 9
Правоохранители рассматривают несколько версий взрыва.
Николай Фролов получил серьезные травмы
Николай Фролов получил серьезные травмы
ВестиВоронеж

В РФ в четверг, 26 декабря, взорвался автомобиль главы администрации Рамонского района Николая Фролова. Чиновник получил серьезные травмы, но выжил. Об этом сообщают ВестиВоронеж. 

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По предварительной информации, взрыв произошел в момент, когда Фролов прогревал двигатель. Взрыв случился у дома чиновника. Мужчина получил травму ноги и находится в реанимации.

Версии, которые рассматривают правоохранители: 

  • взрыв газа, бензина,
  • покушение на жизнь.

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По данным телеграм-канала Mash, камер видеонаблюдения на месте ЧП нет и единственным свидетелем взрыва оказался отец пострадавшего. Он видел, как сын сел в авто. В этот момент, по словам отца, и случился взрыв. 

“Сейчас с машиной главы Рамонского района работают взрывотехники — они достают остатки взрывного устройства, чтобы определить его размеры и тип.  Всех жителей ближайших домов опрашивают“ - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре произошел взрыв в гаражном кооперативе. На месте работали спасатели ГСЧС.

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Теги: Воронеж, николай фролов, взрыв
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Комментариев (11)
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Progenitor_K    26.12.2019, 11:11
Оценка:  0
Progenitor_K
Держите нас в курсе мы должны знать все что происходит в рапановском районе. Держу руку на пульсе, жду подробностей. Даже будильник поставлю что бы не забыть проверить что там нового.
Шмат    26.12.2019, 11:08
Оценка:  0
Шмат
Ё-маё,это что,намёк на то что пора и наших чинуш на воздух поднимать?))))))))))))))))))))))) ))
Progenitor_K    26.12.2019, 11:12
Оценка:  0
Progenitor_K
ваших чинуш это в каком районе, соседнем от рапановского ?
Progenitor_K    26.12.2019, 10:52
Оценка:  +1
Progenitor_K
Не понимаю, зачем нам новости про российских чиновников?
Progenitor_K    26.12.2019, 10:52
Оценка:  +1
Progenitor_K
Это типа контент?
Progenitor_K    26.12.2019, 10:58
Оценка:  +1
Progenitor_K
Может нам еще местную информацию по татарстану раскажут или по тыве? Мне вот очень интересно, что там сейчас в тыве или в ... в.... ну в каком нибудь далеком росейском городе типа тывы
Путин-Xyйло    26.12.2019, 11:00
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Ты БМ сегодня увидел, что так удивляешься? Или рассчитывал здесь увидеть серьезное чтиво?
Progenitor_K    26.12.2019, 11:06
Оценка:  -1
Progenitor_K
ну не то что бы серьезное, но местную россиянскую инфу точно не расчитывал увидеть, мне это видется смешным.
Что еще, перестрелки были? Ограбления?
Progenitor_K    26.12.2019, 11:07
Оценка:  -1
Progenitor_K
не ну ладно там путин подскальзнулся на коньках и упал, но про мелких чиновников из тывы это совсем зашквар
Путин-Xyйло    26.12.2019, 10:48
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Ваше слово, кацапы!
Progenitor_K    26.12.2019, 10:54
Оценка:  +1
Progenitor_K
Если хочешь пообщаться со своими то иди на российские сайты, хватит в украинских ресурсах тырловаться
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