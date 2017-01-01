В РФ надеются, что Зеленский решит конфликт на Донбассе - Лавров

Глава МИД РФ заявил о том, что у РФ "остаются надежды на урегулирование".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что российские власти “надеются на урегулирование конфликта на Донбассе при президенте Украины Владимире Зеленском“. Об этом сообщают российские СМИ.

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Глава МИД РФ признал, что конфликт на Донбассе продолжается. При этом он подчеркнул, что президент Зеленский “сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять“.

К сожалению, конфликт на востоке Украины продолжается. На линии соприкосновения по-прежнему стреляют. Блокаду региона не снимают - заявил Лавров

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Сергей Лавров отметил, что “надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются“. Он напомнил о разведении войск на 3 пилотных участках и “формуле Штанмайера“. Российский чиновник подчеркнул, что важным этапом для достижения мира является реализация прежних договоренностей.

Установление прочного мира в Украине отвечает нашим интересам и позитивно скажется на отношениях между двумя странами - подытожил он

Напомним, ранее Лавров заявил, что РФ будет “жестко“ отстаивать права русскоязычных в Украине. Глава МИД РФ сделал новое заявление.

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